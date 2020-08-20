Власти сделали заявление о гибели заразившихся ковид супругов из Челябинской области

Женщина скончалась в очереди на КТ, а ее супруг позже - в больнице. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала пандемии в Челябинской области погибли более 300 пациентов с диагнозом «коронавирус». Однако уход супружеской пары из села Великопетровка, что под Карталами, затмевает другие истории.

Муж и жена погибли с разницей в несколько дней. По словам сына, их очень долго лечили от обычной простуды и, несмотря на специфические симптомы, не направляли делать КТ и не брали тест на ковид. В конце концов, мужчина сам повез свою супругу на компьютерную томографию. Просидев в очереди три часа, женщина умерла у него на руках. А через несколько дней в больнице Магнитогорска от коронавируса сгорел и сам отец семейства.

— Искренне выражаю соболезнования семье Камакшиных. Понимая и разделяя эмоции родных, я предлагаю провести профессиональную оценку ситуации. Врачи не могут давать комментарии из-за врачебной тайны. Вся информация интерпретируется с позиции одной стороны. Я лично возглавлю комиссию по разбору этой ситуации, — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Ирина Гехт пообещала, что будет регулярно отчитываться от ходе расследования, ситуации дадут объективную оценку, а семье окажут всю необходимую помощь.

К сожалению, это не первый случай, когда коронавирус забирает в семье сразу несколько жизней. В июне от ковид умер 24-летний водитель челябинской детской поликлиники № 1 Сергей Гришов. Перед этим болезнь загнала в могилу маму Сергея.

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