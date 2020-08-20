Главная задача сельскохозяйственного комплекса — обеспечить Южный Урал продовольствием

Обеспечить перерабатывающие предприятия Челябинской области продовольственным зерном — одна из главных задач, которую поставил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер перед агропромышленным комплексом в ходе областного совещания в режиме видеоконференцсвязи.

— Прошу оказывать всю необходимую поддержку фермерам, хозяйствам, а не просто мониторить ситуацию, — напомнил руководителям муниципалитетов Алексей Текслер. — Для всех глав приоритетная задача — использовать в полном объеме все меры господдержки. Никто не застрахован от тех климатических проблем, которые у нас были в этом году, но, тем не менее, мы договаривались, что еще раз вернемся к вопросу страхования посевов.

Все сельхозрайоны Челябинской области включились в уборку. Уже обмолочено 107 тыс. гектаров зерновых, собраны первые 100 тыс. тонн зерна. Продолжается заготовка кормов: к 19 августа заготовлено по 11,7 ц кормовых ед. на условную голову.

Часть посевов — 330 тыс. га — пришлось списать из-за последствий засухи, случившейся в конце мая — июле. Возможный сбор зерна составит 1 млн 094 тыс. тонн. Ущерб от засухи — чуть меньше двух млрд рублей, недополученные доходы — 8 млрд руб. Пострадали 440 аграрных хозяйств, в т. ч. 115 животноводческих. 24 июля губернатор объявил режим ЧС по засухе на уровне региона. Обследованы посевы сельхозкультур, пострадавших от засухи, подсчитан ущерб. Документы о гибели посевов будут отправлены в МСХ России для экспертной оценки ущерба.

Региональный министр сельского хозяйства Алексей Кобылин обратился к главам районов с просьбой контролировать использование господдержки. С начала года аграриям уже выплачено 1,2 млрд руб., будет перечислено еще 375 млн руб. В целом объем поддержки в 2020 г. составит 2 млрд 900 млн руб.