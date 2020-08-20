Райффайзенбанк подключил УК «Райффайзен Капитал» к Системе быстрых платежей

Райффайзенбанк подключил к сервису СБП по приему платежей с помощью QR-кода управляющую компанию «Райффайзен Капитал». УК «Райффайзен Капитал» стала одной из первых управляющих компаний, которая предоставила клиентам максимально удобный и быстрый способ совершения платежей на финансовом рынке. Благодаря реализации проекта клиенты «Райффайзен Капитал» смогут мгновенно перевести средства для приобретения паев инвестиционных фондов, а в скором будущем — купить и другие инвестиционные продукты за считанные секунды.

ПИФ в одно касание

Ключевыми преимуществами приобретения ПИФ с помощью СБП являются:

¾ отсутствие комиссии за перевод (со счетов любого банка);

¾ комфорт для клиента: ранее внесение средств из приложений других банков предполагало заполнение реквизитов;

¾ скорость зачисления средств (деньги отражаются в личном кабинете в течение 15 секунд).

“Скорость, надежность и прозрачность для клиента — неотъемлемые составляющие наших инвестиционных сервисов. Возможность приобретения ПИФов с помощью Системы Быстрых Платежей даст нашим клиентам еще больше гибкости в управлении личными финансами”, — отметила Ольга Сумина, генеральный директор и председатель правления УК «Райффайзен Капитал».

Подробности об онлайн-эквайринге Райффайзенбанка доступны на сайте банка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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