«Мечел-Материалы» продолжают наращивать темпы отгрузки минеральной добавки бетона

Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») за семь месяцев 2020 года отгрузила 150 тыс. тонн минеральной добавки для бетона, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продукцию поставили крупным покупателям Челябинска и Санкт-Петербурга.

Минеральную добавку производства «Мечел-Материалов» используют для улучшения качественных характеристик бетона и придания ему прочности. Продукт получают путем переработки отходов металлургического производства — шлака. Производство добавки экологично и безопасно для окружающей среды: шлак измельчают до мелких фракций при помощи специальных мельниц, а производственную пыль собирают пылеулавливатели с установленной современной системой очистки.

— Рост реализации строительной продукции нашего помольно-смесительного комплекса обусловлен тем, что мы освоили новые рынки сбыта, получили ряд крупных заказов. При этом мы активно решаем проблему ликвидации отходов металлургического производства, — объяснил генеральный директор ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.

Основными потребителями минеральной добавки в 2020 году стал крупнейший застройщик Центральной России компания«ЛСР-бетон» (Санкт-Петербург), производственно-строительное объединение КПДиСК (Челябинск) — один из крупнейших домостроительных комбинатов в Уральском и Западно-Сибирском округах, а также ведущая компания по производству бетона в регионе ООО «Символ Бетон».

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