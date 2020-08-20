Молодежный театр приглашает зрителей в проект «Мессенджер»

Нынешний сезон для Молодежного станет юбилейным. Именно поэтому мы запускаем проект «Мессенджер», подразумевающий обмен историями со зрителями.

Ведь что обычно делают в день рождения? Конечно, вспоминают добрые случаи из жизни, оглядываются назад и делятся с друзьями счастливыми мгновениями. Присылайте на электронную почту pressa@chelgmt.ru истории, которые связывают вас с Молодежным театром. Письмо назовите «История для мессенджера».

— Мы ждем описания занятных, добрых или неблагоприятных событий из вашей жизни. Их связь с Молодежным театром/Театром юных зрителей может быть абсолютно разной. Возможно, вы когда-нибудь влюблялись в актера или актрису или ваша жизнь изменилась после просмотра спектакля, а может, интересный случай произошел в буфете? Или вдруг ваш сосед по креслу во время представления вел себя как Емельян Пугачев? Расскажите нам об этом. Нам интересны самые разные впечатления, которые живут в вашей памяти, — говорят организаторы акции.

Наиболее яркие истории опубликуют в соцсетях с хeштегом #мессенджер_Молодежного. А самые неординарные войдут в спектакль, который поставит Дмитрий Писарев на основе исторических документов и воспоминаний о театре. Его премьера запланирована на конец сезона. Истории принимаются до 31 декабря 2020 года.

В ответ сотрудники театра поделятся своими неординарными воспоминаниями о жизни в Молодежном. Примеры историй, которые уже рассказали зрители, можно посмотреть на сайте.

Отметим, проект «Мессенджер» станет одним из многочисленных событий, посвященных 55-му театральному сезону. Зрителей также ждут премьеры, экскурсия-променад, творческие встречи с актерами, читки знаковых пьес прошлых лет и торжественный вечер.

Следите за событиями Молодежного и делитесь своими воспоминаниями! Ваши истории ждут уже сегодня по адресу: pressa@chelgmt.ru