Хлебное местечко: почему на кресло главы Центрального района претендуют 10 человек

Фото: архив КП.

По данным конкурсной комиссии отбору кандидатур на пост главы Центрального района Челябинска, кресло на этом посту хотят занять 10 кандидатов. Именно они из прочего числа желающих прошли на конкурс после изучения комиссией предоставленных документов. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», на данную должность также претендует нынешний руководитель района Виктор Ереклинцев, срок контракта у которого истекает 31 августа.

— Любопытно, что допуск оформлен без исключений. Выше конкуренция — интереснее конкурс. В списке, кроме упомянутого Виктора Ереклинцева, также Максим Бакулин, Артем Боровков, Филипп Боровков, Сергей Ворончихин, Виталий Евгеньев, Александр Курочкин, Владислав Орлов, Иван Фадеев и Ирина Гладышева, — добавляют авторы «Челябушки». — Полагаем, аншлаг связан с тем, что центр — хлебное местечко. К нему чуть более внимательны в мэрии, уборка там как будто тщательнее, гостевые маршруты облагораживаются в первую очередь, чаще проекты реализуются, деньги из казны выбить проще — совсем не то, что на окраинах. Однако при явной лояльности и спрос с главы района высокий, зона ответственности шире, спросите Виктора Александровича.

Завтра, 21 августа, состоится очный отбор кандидатов, которым предстоит презентовать свои программы и ответить на вопросы членов комиссии.