Челябинская таможня перехватила шесть грузовиков с кроссовками Adidas и Calvin Klein

Контрафакт везли в крупные города на продажу. Фото: пресс-служба Челябинская таможня.

На границе Челябинской области остановили шесть перегруженных грузовиков, которые везли в Россию контрафактную обувь, сообщает «Курс дела» со ссылкой на Челябинскую таможню.

— Машины были забиты коробками с обувью. Таможенники насчитали 86 тысяч пар. Большая часть имела маркировку известных брендов: Balenciaga, Calvin Klein, Jordan, Ecco, Adidas, Reebok и Nike. Однако правообладатели торговых марок не подтвердили подлинность этой продукции, — замечают в пресс-службе таможни.

Задержанные машины везли товар из Казахстана в Новосибирск, Екатеринбург, Тольятти, Санкт-Петербург и в Москву.

Контрабандисты надеялись заработать порядка 130 млн рублей. Но таможенники изъяли товар.

На владельца обучи завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы и штраф в пределах 300 тысяч рублей.

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