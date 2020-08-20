Челябинская таможня перехватила шесть грузовиков с кроссовками Adidas и Calvin Klein

Контрафакт везли в крупные города на продажу. Фото: пресс-служба Челябинская таможня.
На границе Челябинской области остановили шесть перегруженных грузовиков, которые везли в Россию контрафактную обувь, сообщает «Курс дела» со ссылкой на Челябинскую таможню.
— Машины были забиты коробками с обувью. Таможенники насчитали 86 тысяч пар. Большая часть имела маркировку известных брендов: Balenciaga, Calvin Klein, Jordan, Ecco, Adidas, Reebok и Nike. Однако правообладатели торговых марок не подтвердили подлинность этой продукции, — замечают в пресс-службе таможни.
Задержанные машины везли товар из Казахстана в Новосибирск, Екатеринбург, Тольятти, Санкт-Петербург и в Москву.
Контрабандисты надеялись заработать порядка 130 млн рублей. Но таможенники изъяли товар.
На владельца обучи завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы и штраф в пределах 300 тысяч рублей.
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