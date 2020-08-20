В Челябинской области мужчине украл гантели из парка

Безработный житель Магнитогорска украл гантели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Под покровом ночи безработный житель Магнитогорска утащил из местного экопарка гантели. Ущерб оценили в 15 тыс. рублей. В соцсетях предполагают: мужчина хотел немного подзаработать, но теперь может отправится в места не столь отдаленные.
Полиция задержала 44-летнего подозреваемого, который к тому же был судим. На него завели новое уголовное дело. Теперь мужчине грозит два года заключения.
— Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Похищенное имущество изъято, — сообщает пресс-служба ГУ МВД Челябинской области.
Сотрудники полиции проверяют, не причастен ли мужчина к похожим преступлениям.
Напомним, на воркаут-площадке в Челябинске тоже пропали гантели, после чего туда привезли новый спортинвентарь и приковали его цепями.
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