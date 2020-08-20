Погода в Челябинске на 21 августа 2020 года: сушить зонты еще рано — с неба снова польет

Дожди не оставят Челябинск до конца недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 1911 году в этот день из Лувра похитили Мону Лизу. У нас тоже пропажа — природа крадет последние денечки лета. Синоптики говорят, что к концу месяца еще распогодится. А пока рассказываем, какой будет погода в Челябинске 21 августа 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу всего +9…+11 градусов, небольшой дождь. В горных районах области температура опустится вообще до +2.

Днем в Челябинске воздух прогреется до +17…+19 градусов. Все еще будут идти дожди. Помимо этого, настроение могут испортить резкие порывы ветра.

То же самое ждет нас и в ближайшие выходные. Но уже к следующей среде воздух прогреется до +25 градусов. В регион вернется сухая и солнечная погода.

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