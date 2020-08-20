Вырубка девяти кленов в Челябинске обернулась уголовным делом

Кто совершил вырубку - предстоит выяснить полицейским Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Курчатовского района Челябинска возбудила уголовное дело после проверки зеленых насаждений во дворе дома по адресу Островского, 41. Надзорное ведомство установило, что в этом месте незаконно были срублены девять кленов.

— Разрешение на снос (пересадку) зеленых насаждений на данной территории Управление экологии и природопользования не выдавало, размер ущерба составил 218 881 рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Материалы прокурорской проверки направили отдел полиции Курчатовского района. Вскоре начнется поиск злоумышленников, которые незаконно срубили деревья.

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