В Челябинской области продолжают закрывать ковидные госпитали

Больницы региона постепенно возвращаются к обычному режиму работы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжают закрываться ковидные базы. Сегодня, 20 августа, стало известно о приостановлении госпитализации пациентов с коронавирусом в Ашинской и Саткинской районных больницах. Соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте регионального Минздрава.

Напомним, ковидные госпитали в регионе начали закрываться еще с 10 августа. Такое решение приняли по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Так, в обычный режим работы уже вернулись центр охраны материнства и детства Магнитогорска, городские больницы Челябинска №2 и №11, областной перинатальный центр.

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