В Челябинске потратят 58 млн рублей на благоустройство улицы Александра Шмакова

Работы по благоустройству идут полным ходом. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

В Челябинске продолжается благоустройство улицы Александра Шмакова. Как сообщили в пресс-службе администрации города, подрядчик уже сделал часть тротуаров и в скором времени приступит к сносу старых зеленых насаждений, попадающих в створ дороги: 93 берез, 34 осин, 17 сухостоев, 11 кустарников и 225 квадратных метров ивняка. За место них на улице высадят колючие ели, черемуху, рябину, яблони, ясень, клены, а также кустарники — кизильник, сирень венгерская, розы, боярышник и прочие растения. Всего планируется размещение 220 крупномерных деревьев и 208 кустарников.

Также на улице завершат строительство автомобильной дороги. Ее длина составит 866 метров, а ширина варьируется от 16 до 23 метров. Проезжая часть будет состоять из 4 полос движения. Ширина тротуаров составит от 5 до 9 метров.

Помимо этого, вдоль улицы оборудуют почти 8 тысяч кв.м. газонов, размесят скамейки и урны, а также сделают остановки для пассажиров общественного транспорта.

Стоимость работ по контракту составляет 57,7 миллионов рублей. Завершить благоустройство улицы Александра Шмакова планируют закончить уже в октябре.

Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

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