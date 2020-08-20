Погибли 3 человека: на трассе в Челябинской области столкнулись легковушка и фура

Фото: vk.com / «Инцидент Каменск-Уральский»

Авария произошла 20 августа на трассе Тюбук — Усть-Багаряк в Каслинском районе Челябинской области. В нее попали LADA Kalina и грузовик Renault Premium. Как сообщила пресс-служба ГИБДД по региону, погибли три человека — это 60-летний водитель легковушки и две его пассажирки 83 и 86 лет.

Отметим, что это уже не первая авария с участием фуры на трассе в Челябинской области. Так, 18 августа столкнулись автомобиль Chery и грузовик MAN. В легковушке находилась супружеская пара. Сообщалось, что женщина была беременной.

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