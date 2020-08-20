В Челябинске задержали мужчину с рюкзаком, наполненным марихуаной

Вес наркотической травы составил 444 грамма. Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте

Все произошло 18 августа в Челябинске. Транспортные полицейские в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2020» решили остановить 32-летнего мужчину для досмотра. У него обнаружили объемный пакет с наркотической травой, спрятанной в рюкзаке.

— Как пояснил мужчина, вещество он сорвал в поле для личного употребления. Обнаруженное было направлено на исследование. Согласно заключению экспертов, представленный образец является растительным наркотическим средством «марихуана», весом 444 грамма, что является крупным размером, — сообщили в пресс-службе транспортной полиции УрФО.

Мужчину задержали на месте и доставили в полицию. В отношении него возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.

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