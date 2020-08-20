В Челябинске признали незаконной рекламу шаурмы по 75 рублей в честь юбилея Победы

Именно из-за этой рекламы начались разбирательства. Фото: «ТарКо-Ферма»

Челябинское УФАС решило наказать сеть магазинов «ТарКо-Ферма» за скандальную рекламу шаурмы и других мясных продуктов в честь празднования юбилея победы. Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, компании придется выплатить штраф.

— В отношении ООО «ТарКо-Ферма» будет возбуждено дело об административном правонарушении. За данное нарушение требований рекламного законодательства юридическими лицами установлены штрафы в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, — сообщила пресс-служба челябинского УФАС.

Антимонопольное ведомство также выдало предписание компании, чтобы она прекратила распространять скандальную рекламу.

Напомним, разбирательства начались после обращения в антимонопольное ведомство местной жительницы. Она сообщила, что сеть магазинов «ТарКо-Ферма» использовала памятные даты Великой Отечественной войны при рекламе своих продуктов. Так, в Интернете был размещен баннер со следующей информацией: «1941-1945. В честь Дня Победы. 1945 год — скидка на пельмени 45 %, 9 мая — скидка на мясо 9 %, 75 лет — шаурма по 75 руб». Именно эта реклама и стала причиной возбуждения административного дела челябинским УФАС.

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