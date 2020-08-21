Главу Ленинского района Челябинска выберут из четырех кандидатов

Решение примет местный совет депутатов Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне в Ленинском районе прошел отборочный этап конкурса на пост главы района. К конкурсу были допущены четверо кандидатов, которые выступили со своими программами развития, а также показали уровень своей компетентности в работе, отвечая на вопросы теста о законодательстве. Члены комиссии высоко оценили степень подготовки претендентов и допустили до голосования всех четверых кандидатов.

На должность главы Ленинского района претендуют:

— Виталий Родионов, депутат Челябинской городской Думы от Совета депутатов Ленинского района;

— Александр Орел, глава Администрации Ленинского района;

— Сергей Евдокимов, начальник отдела благоустройства Администрации Ленинского района;

— Евгений Янушкевич, замначальника по финансовым вопросам МКУ «ЦОДОО» по Тракторозаводскому району.

Главу выберут 27 августа на заседании Ленинского районного Совета депутатов.

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