В Челябинске Mazda провалилась в траншею, вырытую коммунальщиками

Мужчина не заметил препятствий Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

Авария произошла накануне, около полуночи. 22-летний водитель за рулем автомобиля Mazda Capella ехал по улице Героев Танкограда. В районе дома № 42 ведутся ремонтные работы, коммунальщики вырыли там несколько ям. Водитель иномарки не заметил препятствий и съехал прямо в траншею.

— В результате происшествия водитель получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение с травмой головы, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

На месте ремонта стоят предупреждающие знаки Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

На месте происшествия установлены ограждения, а также знаки, указывающие на объезд, но мужчину они не остановили.

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