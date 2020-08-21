Слежка из-под прилавка: в магазинах Челябинска установят излучатели и контрольные метки

Метку крепят на каждую из моделей, а под прилавок прячется излучатель. Фото: пресс-служба ЮУрГУ.

Один из челябинских производителей обуви решил узнать, какие модели фабрики популярны у горожан. Изучать спрос ученые Южно-Уральского государственного университета предлагают при помощи уже известной технологии считывания радиосигналов RFID (Radio Frequency Identification).

В магазине на каждый образец обуви крепится специальная метка. А под полки с товаром ставится излучатель. Он отслеживает моменты, когда покупатель снимает образец обуви с полки, чтобы получше его рассмотреть.

Руководитель проекта Виктор Переведенцев. Фото: пресс-служба ЮУрГУ.

— Таким образом можно узнать покупательский интерес: на какие модели обращают внимание, а какие не вызывают позитивного отклика у покупателей. Получив эту информацию, производитель может понять, оправдались ли его расходы на дизайн и производство конкретной единицы товара, рассказал КП-Челябинск руководитель проекта, ведущий инженер Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Виктор Переведенцев.

Метка. Фото: пресс-служба ЮУрГУ.

Технология считывания радиосигналов RFID позволяет значительно сэкономить время и ресурсы, не тратить их на новое дорогостоящее оборудование, сбор статистических данных и маркетинговые исследования

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