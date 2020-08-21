Ирина Гехт рассказала о преимуществе новой инфекционной больницы под Челябинском

Проект будущей больницы. Фото: министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.

На стройплощадке в Малой Сосновке готовятся забить символическую первую сваю. К декабрю в поселке, расположенном в ближайшем пригороде Челябинска, появится больница, здание которой будет возведено по модульному типу, блоками.

Место выбрано удачное: в поселке есть все коммуникации. Проектная мощность — 100 коек: 82 — в палатах-боксах и 18 — в реанимационных боксах. В случае ЧС больничные отделения позволят разместить до 482 коек.

Ирина Гехт сообщила, что в основу проекта взята новая инфекционная модульная клиника в Уфе.

— Но наша лучше, в ней предусмотрены операционные, — сообщила первый замгубернатора.

Кроме того, в новой больнице будет отделение диагностики, гемотрансфузионный кабинет, лаборатория. Планируется построить общежитие для сотрудников на 25 человек.

Цена строительства — 2,5 млрд руб. Это деньги областного бюджета.

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