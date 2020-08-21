Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 21 августа 2020 года: от COVID-19 умерла молодая женщина

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал статистику по коронавирусу на 21 августа. По данным ведомства, на сегодняшний день в регионе зафиксировано 13 669 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 73 человека. 154 пациента успешно прошли лечение и покинули больничные палаты, 3 095 южноуральцев все еще находятся под присмотром врачей. Всего за время пандемии коронавирус перебороли 10 205 человек.

За прошедшие сутки погибло четыре пациента, у которых был диагностирован COVID-19. 34-летняя женщина умерла от самого вируса, а у остальных коронавирус был сопутствующим заболеванием, смерть наступила от других болезней:

— гипертоническая болезнь с поражением сердца, прогрессирующая сердечная недостаточность — женщина, 63 года;

— гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек, хроническия сердечная недостаточность — женщина, 88 лет;

— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь — женщина, 84 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru