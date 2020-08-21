В Челябинске водитель легковушки сбил велосипедиста

Авария произошла в частном секторе Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

ДТП с участием велосипедиста произошло накануне в 17:30 на окраине Челябинска. 24-летний мужчина за рулем автомобиля Lada Priora ехал по улице Городской. В этот момент в районе дома № 21 появился велосипедиста. Водитель отечественной машины не смог уйти от столкновения. К сожалению, без травм не обошлось.

— В результате ДТП 59-летний велосипедист получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Помимо этого, вчера вечером произошла необычная авария. Водитель автомобиля Mazda не заметил яму, вырытую коммунальщиками, и угодил прямо в траншею.

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