Жителей Челябинской области оштрафовали за отказ уничтожить кур в условиях птичьего гриппа

Грипп зафиксировали в Увельском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

Россельхознадзор Челябинской области продолжает отчужение домашней птицы. Дело в том, что в Увельском районе 28 июля был зафиксирован птичий грипп, и теперь, чтобы не допустить его распространения, необходимо уничтожить гусей, уток и кур.

Однако не все владельцы птиц согласны на такой шаг, поэтому некоторые попросту отказываются отдавать свое хозяйство.

— За отказ от отчуждения птицы в отношении трех владельцев уже возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных», — рассказали в Россельхознадзоре. — Им выданы предписания с указанием сроков принятия мер по ликвидации поголовья.

Карантин смогут отменить только спустя три недели после того, как уничтожат всех птиц. Вчера в Увельском районе истребили 49 голов, а днем ранее — 367.

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