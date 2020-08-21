Погода в Кургане на День города 2020: на празднование лучше прихватить зонтик

Город отмечает 341-летие
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
По данным синоптиков, завтра в Кургане ожидается облачная погода с временными прояснениями. Не исключено, что пройдет кратковременный дождь, поэтому курганцам, которые собрались отмечать День города на улице, лучше прихватить с собой зонтик. Температура воздуха днем составит +20 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +11. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 м/с.
Напомним, что завтра Курган отмечает свое 341-летие. Администрация города решила сделать этот праздник максимально трезвым, поэтому продажа алкоголя на один день будет приостановлена. Выпить местным жителям удастся только в кафе и ресторанах.
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