Школьников в Челябинской области полностью обеспечат учебниками

На учебники родителям тратиться не нужно: их купили за счет бюджета. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске сегодня состоялось заседание совета по социальной политике при полпреде президента в УрФО Николая Цуканова. Он напомнил, что новый учебный год стартует в непростых условиях: эпидситуация по коронавирусу стала лучше, но бдительности терять нельзя из-за потенциальной угрозы второй волны пандемии.

Как сообщил губернатор Челябинской области, школы региона готовы к работе. Ремонты идут в нескольких зданиях, и вопрос находится на контроле губернатора.

1 сентября 713 тысяч детей в регионе пойдут в детсады, школы, техникумы, коллежи, вузы. В первые классы придут 48 тысяч детей. Большая радость для родителей: не нужно тратиться на покупку учебников. Всех учеников обеспечат литературой за счет бюджета: выделено 170 млн. руб.

Область купила 30 школьных автобусов для отдаленных городов и сел. Потребность в транспорте для подвоза детей, сообщают в пресс-службе губернатора, закрыта.

Три школы откроются в этом году в регионе: в Челябинске, в Магнитогорске и в п. Новроказанцево. Будет сдано 12 садиков.

Известны планы-2021: шесть школ (п. Кунашак, г. Верхнеурльск, д. Сарафаново, г. Миасс, п Тугайкуль Копейска, Челябинск). Плюс, 13 детсадов.

Вместе с федеральными деньгами регион вложит 650 млн. руб. в покупку рециркуляторов для обеззараживания воздуха, санитайзеров, бесконтактных термометров и средств индивидуальной защиты.

Текслер резюмировал: Челябинская область к учебному году готова.

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