«ЧМК» произвел балку для реконструкции аэропорта Петропавловска-Камчатского

Челябинский металлургический комбинат произвел более 200 тонн балки для реконструкции аэропорта«Елизово» в Петропавловске-Камчатском.

Реконструкция аэропорт города пройдет в несколько этапов.На первом предстоит демонтировать старые здания очистных сооружений и построить новые, реконструировать канализационную и дренажную системы, проложить новые дороги, сделать новую систему освещения, возвести трансформаторную подстанцию.На следующих этапах предполагается строительство перрона и рулежной дорожки аэродрома, а также нового терминала аэровокзала.

Поставила строительную балку для первого этапа реконструкции аэропорта «Елизово»торговая компания «Мечел-Сервис» (входит в Группу «Мечел»).

Развитие аэропорта проходит в рамках плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России.

Международный аэропорт Елизово — главные воздушные ворота Камчатского края. Является единственным способом пассажирского сообщения жителей Камчатки с остальными регионами России и мира. В 2019 году обслужил 759 тысяч пассажиров.

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