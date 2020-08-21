В Челябинской области садовод нашел гранату, убираясь на своем участке

Чтобы деактвировать гранату, на место выезжали сотрудники Росгвардии, ФСБ и полиции. Фото: Росгвардия Челябинской области

Житель Челябинской области проводил работы на своем садовом участке в Магнитогорске. В какой-то момент он обнаружил предмет, внешне похожий на ручную гранату. Об опасном предмете мужчина сообщил в полицию. На место происшествия выехала совместная группа специалистов из Росгвардии, регионального УФСБ и УМВД города.

— Проведя инженерно-техническое обследование, специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии пришли к выводу, что найденным предметом является ручная граната РГН, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Опасный предмет деактивировали на месте и передали следственно-оперативной группе для дальнейших разбирательств.

Отметим, что РГН является ручной гранатой российского производства. В эксплуатацию этот снаряд был введен в 1981 году. Его до сих пор используют в вооруженных конфликтах.

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