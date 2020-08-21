«Уралкуз» наращивает производство штамповок

ПАО «Уральская кузница» (входит в Группу «Мечел») по итогам июля 2020 года увеличило производство и отгрузку продукции из легированных, нержавеющих и жаропрочных сплавов для авиационной промышленности.

«Уралкуз» в июле 2020 года поставил 49 тонн штамповок из легированных и нержавеющих сплавов для предприятий авиационной промышленности -это почти вдвое больше, чем в июне этого же года. Они идут на изготовление элементов фюзеляжа, узлов и компонентов авиационной и вертолетной техники.

Штамповки из жаропрочных сплавов используются при производстве ракетных и авиационных газотурбинных двигателей. Данной продукции в июле поставлена 21 тонна, что в четыре раза больше, чем в предыдущем месяце.

— Предприятие полностью готово удовлетворить потребности рынка, мы имеем для этого все необходимые мощности и оборудование, — пояснил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.

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