В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

Распоряжение о продлении режима подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение с его подписью было опубликовано на официальном сайте правительства региона. Жителям Южного Урала придется потерпеть до 6 сентября.

«Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение дает возможность продления больничных листов данной возрастной категории», — говорится в документе на сайте правительства Челябинской области.

Отметим, что недавно в регионе отменили почти все ограничений. Теперь можно ходить на массовые мероприятия. Кроме того, скоро свою работу начнут кинотеатры, а дистанционное обучение в школах было отменено.

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