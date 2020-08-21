Бывший начальник челябинского «Трактора» скончался в возрасте 53 лет

Фото: ХК «Трактор»

Константин Исаков занимал должность начальника команды «Трактор» в сезоне 2018-2019. О его смерти сообщили пресс-служба «черно-белых» в пятницу, 21 августа.

— Константину Александровичу было всего 53 года. Мы приносим глубочайшие соболезнования его родным и близким, друзьям и коллегам. Для всех нас эта потеря невосполнима, — говорится в сообщение пресс-службы ХК «Трактор».

Константин Исаков выступал за «Трактор» с 1987 по 1992 год в качестве защитника. Он провел за «черно-белых» 222 матча и набрал 18 (4+14) очков. Также играл за юниорскую, олимпийскую и национальные сборные СССР. Помимо этого, он становился бронзовым призёром чемпионата МХЛ в составе магнитогорского «Металлурга».

По неподтверждённым данным, перед смертью у экс-начальника «Трактора» был обнаружен коронавирус.

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