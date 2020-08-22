Картина недели: общественники составили топ-5 важных событий в регионе за прошедшие пять дней

Фото: архив КП.

Четвертая августовская неделя запомнилась челябинцам, преимущественно, хорошими новостями. Топ-5 самых запомнившихся составили авторы городского телеграм-канал «Челябушка».

Событием недели для Челябинска стало начало строительство новой инфекционной больницы в пригороде — поселке Малая Сосновка. Пока только вбили первую сваю, но власти уверяют: в ноябре этого года медучреждение уже будет принимать первых пациентов. Кстати, власти объяснили, почему больницу решили строить именно в Малой Сосновке.

Радостным решением для всех стало снятие властями региона запрета на массовые мероприятия и работу кинотеатров. Однако на проведение зрелищных массовых событий действует ограничение по зрителям. Когда откроют ночные клубы и кинотеатры — в нашем материале.

В номинации «дело» своеобразная победа на этой неделе присуждается завершению расследования «уголовки» в отношении экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Бывший градоначальник обвиняется в получении взятки, по мнению юристов, бывшему градоначальнику грозит вполне реальный срок. И это несмотря на пенсионный возраст обвиняемого.

Планами недели общественники назвали создание в Верхнем Уфалее новых предприятий по «зеленым» технологиям. Известно, что новые производства появятся к середине 2022 года.

Ну а полезной закупкой недели стал проходящий аукцион на закупку 34 новых экологичных автобусов. Они будут работать на газомоторном топливе и сжиженном газе, а еще их оборудуют wi-fi. Автобусы в наш регион поступят до конца текущего года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru