В Челябинске три претендента на пост главы Центрального района не пришли на конкурс

Будущего главу района выберут местные депутаты 27 августа
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Челябинске 21 августа состоялся отборочный этап конкурса на должность главы Центрального района. Всего было заявлено десять человек, однако перед комиссией со своими программами выступили лишь семь претендентов. Как сообщили в пресс-службе челябинской гордумы на заседание по неизвестным причинам не явились следующие кандидаты: Ирина Гладышева, Иван Фадеев и Филипп Боровков.
— В результате сегодняшнего испытания по количество набранных баллов до голосования на заседании Центрального районного Совета депутатов из 7 кандидатов были допущены 6, преодолевшие порог 19 баллов, — сообщила пресс-служба челябинской городской думы.
На должность главы Центрального района по итогам конкурсной комиссии выбрали следующих кандидатов:
— Бакулин Максим Сергеевич, первый заместитель директора ООО «Право и финансы»;
— Боровков Артем Олегович, индивидуальный предприниматель;
— Евгеньев Виталий Борисович, директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки»;
Ереклинцев Виктор Александрович, Глава Центрального района г.Челябинска;
— Курочкин Александр Валерьевич, электромеханик ОАО «РЖД» дирекции по ремонту тягового подвижного состава;
— Орлов Владислав Анатольевич, депутат Челябинской городской Думы.
Отметим, главу выберут 27 августа на заседании Центрального районного Совета депутатов.
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