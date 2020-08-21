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В Челябинске три претендента на пост главы Центрального района не пришли на конкурс

Всего должны были выступать десять человек
Рустам ЯхинРустамЯхин
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Будущего главу района выберут местные депутаты 27 августа

Будущего главу района выберут местные депутаты 27 августа

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске 21 августа состоялся отборочный этап конкурса на должность главы Центрального района. Всего было заявлено десять человек, однако перед комиссией со своими программами выступили лишь семь претендентов. Как сообщили в пресс-службе челябинской гордумы на заседание по неизвестным причинам не явились следующие кандидаты: Ирина Гладышева, Иван Фадеев и Филипп Боровков.

— В результате сегодняшнего испытания по количество набранных баллов до голосования на заседании Центрального районного Совета депутатов из 7 кандидатов были допущены 6, преодолевшие порог 19 баллов, — сообщила пресс-служба челябинской городской думы.

На должность главы Центрального района по итогам конкурсной комиссии выбрали следующих кандидатов:

— Бакулин Максим Сергеевич, первый заместитель директора ООО «Право и финансы»;

— Боровков Артем Олегович, индивидуальный предприниматель;

— Евгеньев Виталий Борисович, директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки»;

Ереклинцев Виктор Александрович, Глава Центрального района г.Челябинска;

— Курочкин Александр Валерьевич, электромеханик ОАО «РЖД» дирекции по ремонту тягового подвижного состава;

— Орлов Владислав Анатольевич, депутат Челябинской городской Думы.

Отметим, главу выберут 27 августа на заседании Центрального районного Совета депутатов.

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