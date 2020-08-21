Когда в Челябинске прояснится небо: погода на выходные — 22 и 23 августа

Город ждут мокрые выходные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К вечеру пятницы в городе зачастил дождь. И конца-края ему не видно. Неужели испортит грядущие выходные? Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 22 и 23 августа 2020 года.

По прогнозу Челябинского гидрометцентра, суббота и воскресенье обещают пройти в одном настроении. Ночами в городе до +12 градусов, а днем до +19...+20.

Ясного неба, увы, не будет. Над городом облака, а дожди задержатся на все выходные. Правда, синоптики обещают, что они будут кратковременными, небольшими.

Ветер в городе северо-западный, 5-10 метров в секунду. Он не вызовет дискомфорта.

Синоптики обtщают, что распогодится к понедельнику, 24 августа. Ветер разгонит тучки, дожди в Челябинске прекратятся и на пару градусов потеплеет.

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