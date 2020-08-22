В смертельном ДТП с участием фуры и легковушки в Челябинской области погибла семья известных врачей

Погибшие практически всю свою жизнь посвятили медицине. Фото: vk.com / Борис Бутхерейт

Стали известны имена погибших, которые попали в смертельную аварию на трассе в Челябинской области. Это были заслуженные врачи каслиннской районной больницы Борис и Мария Бутхерейт. Мужчина работал главным врачом и гинекологом, а женщина трудилась педиатром. За рулем машины находился их сын Петр. Он работал на заводе в Снежинске.

Напомним, смертельная авария произошла 20 августа на трассе Тюбук — Усть Багаряк в Каслинском районе. Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, автомобиль Lada Kalina при выезде со второстепенной дороги не уступил право проезда фуре Renault Premium. В результате произошло столкновение. Водитель легковушки и два его пассажира скончались на месте.

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