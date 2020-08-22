В Челябинске построят храм на берегу реки Миасс

Здание, скорее всего, воздвигнут в честь Рождества Иоанна Предтечи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске планируют построить новый храм. Он будет располагаться напротив Заячьего острова. Об этом сообщил на онлайн-пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» блогер и священник отец Владимир Панарин.

— Нашему приходу выделили землю на берегу реки Миасс напротив Заячьего острова возле больницы № 5 для строительства храма и приюта для матерей. То есть это будет целый храмовый комплекс. Я очень надеюсь, что подписчики, которых мне удалось привлечь за последние полтора года, помогут в осуществлении этой нашей давней общей мечты о вознесении храма, — рассказал Панарин.

Священник добавил, что расскажет в своем блоге, как будет проходить ход работ по строительству храма. По его словам, здание воздвигнут, скорее всего, в честь Рождества Иоанна Предтечи.

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