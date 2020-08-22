Алексей Текслер инспектирует Саткинский район

С 1 сентября всех учеников 1-4 классов в области обеспечат горячим питанием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 22 августа, губернатор Алексей Текслер работает в Саткинском районе. Глава региона инспектирует готовность школ к новому учебному году. На контроле — вопрос работы школьных столовых: с 1 сентября дети получают горячее питание, в том числе ученики 1-4 классов — бесплатное. Стоимость обеда — около 60 руб. Регион выделил средства на модернизацию и переоснащение школьных столовых. В рабочей повестке главы региона — посещение школы N 12 и школы N 14 — там завершилась реконструкция стадиона.

Проверит губернатор исполнение поручения по реконструкции дороги Сатка — Бакал и ознакомится с проектом строительства путепровода в Бакале: он свяжет два микрорайона города. Глава региона побывает на предприятии «Легпром», выпускающем спецодежду. «Легпром» — резидент ТОСЭР «Бакал».

А на предприятии «Магнезит» губернатор будет участвовать в запуске первой очереди производства магнезиальных огнеупорных продуктов премиальной линейки.

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