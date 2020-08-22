Жители Челябинска смогут бесплатно получить картины с копиями городских граффити

Фестиваль «Культурный код» близится к завершению. Фото: Graffitirussia.com

Челябинские художники из объединения «Graffiti Russia» дали начало творческому конкурсу, в котором могут принять участие жители города и гости областного центра. По итогам розыгрыша выберут 10 человек. Они получат по огромной картине с изображением понравившегося граффити, которые были нарисованы на фасадах домов в рамках фестиваля «Культурный код». Результаты станут известны 24 сентября.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно будет сфотографироваться или снять себя на видео на фоне расписанных (или находящихся в процессе росписи) фасадов и выложить получившийся результат на своей странице в соцсетях с хэштегами #граффитиРоссия #graffitirussia #челябинскрисует.

— Цель конкурса — привить интерес к искусству и рассказать о фестивале бОльшему количеству людей. Формат проведения конкурса онлайн. Будем смотреть, как реагируют подписчики человека (лайки, репосты), смотреть на оригинальность. Победители получат картины с изображением граффити с фестиваля. Сделаем крутые снимки работ с «Культурного кода». Это будут красивые фотографии вертикального панорамного формата, напечатанные на холсте с подрамником в высоту примерно один метр. Такие картины можно будет повесить на стену, — рассказал «Челябинск Сегодня» руководитель ассоциации художников "Graffiti Russia" Дмитрий Кольцо.

Напомним, фестиваль «Культурный код» стартовал в Челябинске 1 августа. В его рамках нарисуют 11 муралов. Они будут сделаны на Университетской набережной на фасадах следующих домов: №44, №48, №59, №56, №60, №64, №97, №103 и №105.

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