Челябинский «Трактор» арендовал игрока из НХЛ

Виталий Кравцов уже имеет опыт игры в КХЛ. Фото: ХК «Трактор».

Игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов продолжит карьеру в челябинском «Тракторе». Клуб из НХЛ решил отдать своего 20-летнего нападающего в аренду. Как сообщили в пресс-службе «черно-белых», Кравцов сыграет за Челябинск полноценный сезон 2020/2021.

— Кравцов был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ-2018 под 9-м номером. Несмотря на высокий номер драфта, хоккеист до сих пор не дебютировал за основную команду, — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Отметим, что Кравцов играет за «Трактор» уже не в первый раз. Всего в КХЛ за «черно-белых» он провел 99 матчей, забросив 14 шайб и отметившись 17 результативными передачами.

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