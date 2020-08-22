Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 августа 2020 года: за сутки из больниц выписали почти 300 человек

Число зараженных в Челябинской области перевалило за 13,5 тысяч Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал статистику по коронавирусу на 22 августа. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 13 744 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 75 человека. В настоящий момент 277 пациентов успешно прошли лечение и покинули больницы, а 2 889 жителей Южного Урала все еще находятся под присмотром врачей. Всего за время пандемии коронавирусом перебороли 10 482 человек.

За прошедшие сутки умерли четыре пациента. Коронавирус у них был сопутствующим заболеванием, смерть наступила от других болезней:

— атеросклеротическая болезнь сердца, сердечная недостаточность — женщина, 76 лет;

— острый инфаркт миокарда, атеросклероз, гипертоническая болезнь — мужчина, 73 года;

— сахарный диабет, нефропатия, хроническая почечная недостаточность) — мужчина, 62 года;

— атеросклеротическая болезнь сердца, диффузный мелкоочаговый атеросклероз — мужчина, 78 лет.

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