Во дворе одного из домов Челябинска сбили двух детей

Детей увезли в областную клиническую больницу. Фото: vk.com / Парковый Челябинск

ДТП произошло в Челябинске во дворе дома №39 на улице Бейвеля. Как рассказали очевидцы, двух мальчишек 7 и 8 лет сбил автомобиль, когда они ехали на велосипеде. Пострадавших детей доставили в областную клиническую больницу. У них диагностирована черепно-мозговая травма и ушибы, сообщили в горздраве.

Жители Паркового пожаловались в соцсетях на отсутствие «лежачего полицейского». По их словам, они уже не раз просили разместить этот дорожный элемент принудительного снижения скорости автомобилей.

— Мы уже много месяцев просим УК поставить лежачие полицейские, толку ноль. Через наш двор вечно ездят, чтобы не стоять в пробках, а скоростной режим не соблюдают! Дождались! Дети в больнице! — написали жители города в паблике «Парковый» во «ВКонтакте».

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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