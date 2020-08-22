В Челябинске спроектируют 6 км велодорожек

Велодорожки будут как с односторонним движением, так и с двустороннем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске началось проектирование велодорожек. Их общая длина составит 6 км. Они появятся в рамках строительства и реконструкции трех улиц города.

— Проектировщики детально изучают и прорабатывают все элементы инфраструктуры - возможность цветного покрытия велодорожки, приподнятые пересечения у выездов с прилегающей территории, водоотведение, обозначение велопереездов, велпоручни перед регулируемыми перекрёстками и так далее, — сообщил вице-мэр по городской среде и урбанистике Александр Егоров.

Преобразования затронут улицу Бейвеля на участке от улиц Профессора Благих до Салавата Юлаева. Общая протяженность составит 3,7 км, а ширина будет равна 2,5 метра. Здесь планируется организовать двустороннее движение для велосипедистов.

Вторым местом, где появятся велодорожки, стала улица Маршала Чуйкова на участке от улиц Бейвеля до Краснопольского проспекта. Общая протяженность составит 1,5 км, а ширина будет равна 1,75 метров. Здесь планируется организовать односторонее движение для велосипедистов.

Также изменения начнутся на улице 2-я Эльтонская на участке от улиц Трашутина и почти до Первого озера. Общая протяженность составит 0,8 км, а ширина будет равна 3 метрам. В этом месте организуют двустороннее движение.

Ориентировочные сроки строительства новых велодорожек — 2021-2022 год.

Участки, где появятся велодорожки. Фото: Александр Егоров

Участки, где появятся велодорожки. Фото: Александр Егоров

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