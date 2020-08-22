Стало известно, сколько погибло мотоциклистов на дорогах Челябинской области в этом году

В некоторых случаях даже полная экипировка не сможет уберечь мотоциклиста от смертельного исхода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГИБДД по Челябинской области подсчитала количество аварий в регионе с участием мотоциклистов в этом году. Статистика неутешительная: погибли 14 водителей байков, а 149 человек были ранены. Всего за восемь месяцев произошли 143 аварии с мотоциклистами.

Оказалось, что 73 байкера не имели водительских прав, а 21 были пьяными во время совершения дорожно-транспортного происшествия, пишет издание «Полит74» со ссылкой на пресс-службу областного ГИБДД.

Напомним, 1 августа произошло смертельное ДТП в поселке Малиновка под Челябинском. В нее попали автомобиль Nissan Juke и мотоцикл Yamaha. Водитель иномарки не пострадал, а вот мужчина, который управлял байком, и его пассажирка погибли на месте

Еще одно смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло 30 июля на перегоне «Флюсовая — Миасс». 12-летний мальчик пытался пересечь железнодорожные пути на оборудованной переходной площадке. Он пропустил железнодорожный поезд и начал движение. Однако о встречном направлении в этот момент ехал еще один подвижной состав, который сбил насмерть ребенка.

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