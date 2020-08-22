Житель Кургана задушил собутыльника с помощью кабеля от удлинителя

Именно это предмет стал орудием убийства. Фото: СУ СКР по Курганской области

Убийство произошло в Кургане, 19 августа, в общежитии по улице Дзержинского. Обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, и они начали вместе употреблять алкоголь. Во время застолья между ними произошла ссора.

— Обвиняемый задушил хозяина комнаты кабелем электрического удлинителя. Совершив убийство, злоумышленник с места происшествия скрылся и отправился домой. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили жильцы дома, — сообщила пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Полицейские задержали мужчину по горячим следам. Им оказался 51-летний житель Кургана, который ранее был судим за воровство. Вину в совершении убийства он признал. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

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