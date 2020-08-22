В Челябинске мужчина изнасиловал таксистку и угнал ее автомобиль

За совершенное преступление мужчина получил срок в колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске Ленинский районный суд вынес приговор 19-летнему мужчине за изнасилование 29-летней таксистки. Его признали виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и угоне автомобиля.

Преступление произошло в феврале 2020 года. Пьяный мужчина вызвал такси, за рулем которого была девушка. Он сел в автомобиль, а потом изнасиловал автоледи. После этого челябинец несколько часов катался по городу на машине своей жертвы. Она в этот момент находилась рядом.

— Подсудимый свою вину признал в полном объеме, пояснил, что совершил преступление, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отметим, что при вынесении вердикта суд учел признание вины, раскаяние, сотрудничество со следствием и состояние здоровья подсудимого.

За совершенное преступление мужчина получил 5 лет колонии общего режима. Помимо этого, он выплатит 100 тысяч рублей потерпевшей в качестве возмещения морального вреда.

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