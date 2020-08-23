Многодетная челябинка завоевала титул «Миссис Россия Globe» и представит страну на международном конкурсе

Челябинка стала «Миссис Россия Globe». Фото — фонд «Планета женщин»

Челябинка Екатерина Цветкова стала финалисткой конкурса «Миссис Россия». В нем приняли участие 40 мам в возрасте от 28 до 53 лет.

В финальной церемонии участницы продемонстрировали вечерние платья. Оценивали «миссис России» певица Анжелика Агурбаш, певец Владимир Маркин, актеры Александр Жижикин, Павел Баршак, Евгений Воскресенский, Александр Ряполов, модельер Раф Сардаров, актриса Юлия Такшина, кинорежиссер Александр Сюткин, модель Юлия Школенко, а также миссис земного шара — 2020 Ксения Кривко и миссис Россия — 2019 Екатерина Нишанова.

Екатерина Цветкова стала победительницей в номинации «Миссис Россия Globe». Теперь челябинка поедет в Китай, где представит страну на конкурсе Mrs. Globe.

Екатерина Цветкова (справа) поедет в Китай представлять Россию на конкурсе Mrs. Globe. А корону ей вручила Кривко Ксения (слева) — действующая победительница этого конкурса. Фото — фонд «Планета женщин»

— Неделя пролетела быстро, и я получила от нее максимум! Я с головой окунулась в мир женской красоты и изящных образов, шикарных вечерних платьев и украшений, дефиле и показов мод! Это точно войдет в топ лучших событий моего 2020 года), — написала Екатерина накануне финала.

Екатерина Цветкова - мама четверых детей. Фото: Екатерина Цветкова/vk.com

Екатерине 38 лет. Старшему сыну 7 лет, а младшему всего девять месяцев. В своей визитке челябинца рассказала, что руководит строительной компанией, а недавно получила права на вождение мотоцикла. Екатерина часто участвует в конкурсах, не только для женщин, но и профессиональных.

Национальный титул «Миссис Россия 2020» получила Дарья Иванова из Нижнего Новгорода. Даше 31 год, у нее 3 детей. У новой «Миссис Россия» высшее образование — она специалист по внешне-экономической деятельности. Сейчас Иванова руководит студией «Боди Стор» — место умных тренировок. Увлекается танцами, живописью и фитнесом.

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