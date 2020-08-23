За сутки коронавирус ускорил смерть четырех пациентов
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Минздрав Челябинской области озвучил свежие данные по коронавирусу на утро 23 августа. За сутки выявлены 71 новый случай. Увеличилась и статистика смертности.
Всего в регионе с начала пандемии подтверждены 13 815 случаев заболевания COVID-19. На данный момент с заболеванием борются 2821 человек. 42 пациента переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы.
За прошедшие сутки умерли четыре человека. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием:
— атеросклеротическая болезнь сердца, острая дыхательная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 80 лет;
— сахарный диабет, острая дыхательная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 70 лет;
— сахарный диабет, кетоацидоз (ковид сопутствующий) — пациентка, 69 лет;
— мелкоочаговый кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 90 лет.
В минздраве напоминают, что в регионе продолжает действовать масочный режим и необходимость соблюдения дистанции.
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