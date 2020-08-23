В Челябинске ограничат движение на восьми улицах.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Администрация Челябинска опубликовала план дорожных работ на 23 августа. Работы будут вестись на восьми участках. Водителей просят заранее продумывать маршрут.
Движение будет ограничено на:
- Ул. Мира (от ул. Сталеваров до ул. Румянцева) — монтаж бортового камня и пандусов.
- Ул. Чистопольская — устройство асфальтобетонного покрытия (выполнение работ в ночь).
- Ул. Василевского — подъем колодцев, устройство асфальтобетонного покрытия (выполнение работ в ночь).
- Ул. Артиллерийская — нанесение горизонтальной разметки (выполнение работ в ночь).
- Ул. Жукова — демонтаж поребрика и асфальтобетонного тротуара. Установка поребрика, асфальтирование тротуара. Фрезерование проезжей части.
- Ул. Северо-Крымская — устройство асфальтобетонного покрытия.
- Ул. Радонежская — устройство асфальтобетонного покрытия.
- Ул. Островского — демонтаж бортового камня.
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