В Челябинске ограничат движение на восьми улицах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация Челябинска опубликовала план дорожных работ на 23 августа. Работы будут вестись на восьми участках. Водителей просят заранее продумывать маршрут.

Движение будет ограничено на:

- Ул. Мира (от ул. Сталеваров до ул. Румянцева) — монтаж бортового камня и пандусов.

- Ул. Чистопольская — устройство асфальтобетонного покрытия (выполнение работ в ночь).

- Ул. Василевского — подъем колодцев, устройство асфальтобетонного покрытия (выполнение работ в ночь).

- Ул. Артиллерийская — нанесение горизонтальной разметки (выполнение работ в ночь).

- Ул. Жукова — демонтаж поребрика и асфальтобетонного тротуара. Установка поребрика, асфальтирование тротуара. Фрезерование проезжей части.

- Ул. Северо-Крымская — устройство асфальтобетонного покрытия.

- Ул. Радонежская — устройство асфальтобетонного покрытия.

- Ул. Островского — демонтаж бортового камня.

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