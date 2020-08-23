Отставного американского спецназовца заподозрили в вербовке российскими спецслужбами в Челябинске

По данным ТАСС, американец часто приезжал в Россию. Фото: Андрей АБРАМОВ

В США арестовали отставного служащего специального подразделения американских сухопутных сил, известного как «зеленые береты». Он подозревается в сговоре с сотрудниками российских разведслужб. По данным ТАСС, мужчина был завербован в 1996 году, когда прибыл в Челябинск в рамках образовательной программы.

Речь идет о 45-летнем Питере Рафаэле Дзибински Деббинсе. Согласно данным властей США, с 1998 по 2005 год Деббинс служил в подразделениях войск химической защиты, после чего перешел в спецназ. Согласно обвинительному заключению, также распространенному Минюстом, мать подозреваемого родилась в СССР. Этот факт американские власти считают одной из причин интереса Деббинса к России. По их информации, он впервые посетил Россию в 1994 году в возрасте 19 лет, после чего неоднократно бывал там. В период с 1997 по 1998 год Деббинс жил и работал в России.

Во время одной из поездок, согласно данным властей США, он познакомился в Челябинске с женщиной, на которой женился в 1997 году. Через 13 лет супруга подозреваемого получила американское гражданство.

— «Тесть Деббинса был российским военнослужащим и жил в Челябинске», — цитирует документ ТАСС.

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