В Челябинске новые автобусы закупят без снижения цены

Самый крупный лот в мэрии решили не делить Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершились конкурсы на поставку новых автобусов, работающих на сжиженном газе. Семь лотов на сумму 10, 458 млн рублей каждый выиграла компания «Синегорье-авто».

По данным сайта закупок, заявки от этой фирмы стали единственными. Она же выиграла два конкурса на поставку автобусов, работающих на комбинированном природном газе. Одна транспортная единица обойдется бюджету в 11,917 млн рублей. Оба вида автобусов поставят без снижения первоначальной стоимости.

Заявки на самый большой лот суммой 297, 937 млн рублей еще принимаются. Компания должна будет поставить 25 автобусов, работающих на природном газе. Срок окончания – 26 августа.

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