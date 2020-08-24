Всего пять дней, и можно лететь за границу. Фото: Сергей ЕФИМОВ

Детский загранпаспорт в Челябинской области можно оформить всего за пять дней. Такую акцию до конца августа 2020 проводит региональное Управление по вопросам миграции.

— Акция позволяет оформить заграничный паспорт сроком действия 5 лет детям до 14 лет. С начала августа миграционная служба уже выдала более 360 заграничных детских паспортов в сокращенном порядке. Кто не успел, еще не поздно подать заявление, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Чтобы паспорт оформили за пять дней, нужно подать электронное заявление на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Получить справку можно по телефонам: 8 (351) 239-09-65, 239-10-10, 239-08-26.

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