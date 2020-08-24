Под Челябинском во время сбора грибов пропала женщина

Ирина Шабалина была одета была в осеннюю сиреневую куртку, черные штаны и высокие черные ботинки на шнуровке. Фото: instagram.com/shaboksana

В Челябинской области ищут 61-летнюю Ирину Вадимовну Шабалину. Женщина вместе с мужем поехала по грибы и пропала.

— Родители разошлись в лесу недалеко от озера Калды, обратно к машине мама не вернулась, — рассказала ее дочь Оксана.

Ирина Шабалина была одета в осеннюю сиреневую куртку, черные штаны и высокие черные ботинки на шнуровке. Родственники предполагают, что она может выи ти к населенному пункту и попытаться самостоятельно добраться до города.

Тех, кто располагает информацией по пропавшей женщине, просят позвонить по номеру: 8-908-052-78-18.

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